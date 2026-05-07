Зеленский рассказал, о чем Умеров будет говорить с представителями Трампа

Секретарь СНБО Рустем Умеров, который прибыл в США на встречу со спецпредставителями американского президента, обсудит с ними гуманитарные вопросы и вопросы безопасности, а также активизацию переговорного процесса по завершению войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский рассказал, что среди тем переговоров будет гуманитарный трек, а именно возможность провести новый обмен пленными.

Также Умеров вместе со спецпредставителями США обсудят активизацию дипломатического процесса. Зеленский отметил, что украинская сторона находится в постоянной коммуникации с американцами и знает о соответствующих контактах с россиянами.

"Работаем, чтобы это помогло приблизить достойный мир и гарантировать безопасность. Видим, что даже по режиму тишины российская сторона, к сожалению, не проявляет конструктива", – написал президент.

Зеленский заявил, что дал Умерову "несколько конкретных поручений по безопасности" по сотрудничеству с США. По итогам встреч в Майами он ожидает детальный доклад от секретаря СНБО.

Как сообщала "Европейская правда", секретарь СНБО Рустем Умеров отправился в США для встречи с переговорщиками президента Дональда Трампа.

Как известно, переговорный процесс по российско-украинской войне почти остановился с началом кампании США и Израиля против Ирана. Ожидаемая поездка переговорщиков Трампа в Киев "после Пасхи" так и не состоялась.

В конце апреля Зеленский заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате.