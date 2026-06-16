Британия выделит средства на поддержку работы АЭС в Украине

Великобритания будет обеспечивать работу украинских АЭС в течение следующих двух лет благодаря поддержке UK Export Finance в размере 210 млн фунтов стерлингов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении британского правительства.

Отмечается, что это позволит британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии "Энергоатом".

Соглашение было достигнуто между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Владимиром Зеленским во время их встречи на Даунинг-стрит на прошлой неделе.

В пресс-службе британского правительства подчеркнули, что это соглашение имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку "Энергоатом" обеспечивает более 50% электроэнергии страны.

Соглашение также способствует созданию рабочих мест и росту экспорта в Великобритании, поскольку более трети урана поступает с перерабатывающего завода Urenco, расположенного на северо-западе Англии.

Финансирование, обеспеченное UKEF, основано на предыдущем двухлетнем соглашении о поставках ядерного топлива в Украину.

"Обеспечивая энергоснабжение Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, что напрямую поддерживает интересы безопасности Великобритании и евроатлантического сообщества", – говорится в заявлении.

Также недавно стало известно, что Норвегия выделяет более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником.

США в апреле выразили готовность предоставить до 100 млн долларов в рамках совместных усилий "Группы семи" для ремонта нового саркофага над Чернобыльской АЭС.