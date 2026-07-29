Зеленский обсудил с Туском исторические споры и безопасность украинцев в Польше

Президент Владимир Зеленский во время встречи с польским премьером Дональдом Туском поднял вопрос о проблемах безопасности граждан Украины, проживающих в Польше.

Об этом президент сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский и Туск встретились в среду в Люблине – впервые с момента обострения украинско-польских отношений, которое началось после решения украинского президента присвоить одному из подразделений название в честь героев УПА.

Исторический диалог между Киевом и Варшавой был одной из тем обсуждения на встрече лидеров.

Зеленский заявил, что проинформировал польского премьера о результатах своего визита в Вашингтон, где он встречался с президентом США Дональдом Трампом.

Стороны также обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, в частности оборонное сотрудничество и защиту украинских городов и общин от жестоких российских ударов.

"Противоракетная оборона – это ключевой приоритет. Безопасность и защита Украины – это также безопасность и защита Польши. Наше сотрудничество укрепляет и наш регион, и всю Европу", – написал украинский президент.

Зеленский добавил, что они с Туском также обсудили вызовы в сфере безопасности для граждан Украины в Польше на фоне роста актов агрессии против украинцев.

"Отдельно обсудили вызовы в сфере безопасности, которые, к сожалению, существуют и для наших людей: важно, чтобы украинцы, которые из-за войны покинули свои дома и нашли убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности", – подчеркнул Зеленский.

По словам премьер-министра Польши, на встрече в Люблине с украинским президентом они обсудили вопросы польских инвестиций в Украину, сотрудничество в сфере противоракетной обороны и поддержку Киева в борьбе с российским агрессором.

Напомним, недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент.

В связи с этим нападением польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому "с просьбой прервать своё молчание по этому поводу".