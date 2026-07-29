​​Сибига поблагодарил поляка из рядов ВСУ, который извинился за акты агрессии против украинцев

Поляк, который в настоящее время защищает Украину в рядах ВСУ, публично извинился перед украинцами за антиукраинские нападения в Польше.

Как пишет "Европейская правда", видео с выступлением военнослужащего опубликовал телеканал Slawa TV.

Выступая на митинге во Львове, военнослужащий извинился за акты агрессии, с которыми в последнее время сталкивались граждане Украины в Польше.

Поляк выразил поддержку украинцам, отметив, что помогает Украине с начала полномасштабного вторжения России.

На выступление отреагировал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига. В Facebook он заявил, что в то время, когда ненависть пытается разделить людей, такие слова поляка, защищающего Украину, обладают "особой силой".

"Взаимное уважение и солидарность между нашими народами, умноженные на общие интересы наших государств, гораздо сильнее любых провокаций и угроз нашего извечного врага. Единство украинцев и поляков – залог безопасности наших государств и Европы", – написал Сибига.

Напомним, в среду, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Люблине. Во время встречи президент поднял вопрос о вызовах в сфере безопасности для граждан Украины, проживающих в Польше.

В польском правительствесвязывают рост случаев насилия в отношении украинцев с риторикой и действиями политиков правого толка.

Недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент.

В связи с этим нападением польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому "с просьбой прервать свое молчание по этому поводу".