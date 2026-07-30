В Польше из-за угрозы воздушного удара включили сирены и подняли авиацию

Ранним утром 30 июля в Люблинском воеводстве Польши и городе Люблине раздались сирены тревоги в связи с воздушной угрозой – ранее польское военное командование сообщало о поднятии авиации в связи с атаками России на Украину.

Об этом сообщает издание WP, пишет "Европейская правда".

В частности, около 3:50 (4:50 по киевскому времени) в Люблине раздались сигналы воздушной тревоги. Пользователи публиковали соответствующие видео в соцсетях.

No to pięknie nam się poranek w Lublinie zaczął..🤬



Syreny alarmowe wyją właśnie już drugi raz! pic.twitter.com/hTP939NT1l – Mischa von Jadczak (@michaljadczak) July 30, 2026

"Я могу подтвердить, что у нас действительно была угроза воздушных ударов. Эта информация поступила непосредственно из Правительственного центра безопасности. Она достоверна и подтверждена", – сообщил изданию Марчин Бубич, пресс-секретарь воеводы Люблинского воеводства.

Через несколько минут, около 3:59, в Люблине включили сирены, отменяющие угрозу.

Как стало известно изданию, сирены прозвучали в большинстве населённых пунктов Люблинского воеводства, за исключением северных районов. Сирены были слышны, в частности, в городе Красностав.

"Сегодня перед 4 часами мы получили сообщение о воздушной угрозе. В связи с многочисленными ракетными атаками на Украину, в частности теми, которые осуществляются вблизи границы с Польшей", – сообщил жителям мэр Красностава Даниэль Мицюла.

"Система оповещения сработала бесперебойно и в соответствии с процедурами. После снятия угрозы жители услышали еще один сигнал, сообщавший об ее отмене", – добавил мэр города.

Пресс-секретарь воеводы Люблинского сообщил, что все уездные центры кризисного управления находятся в непосредственной связи с воеводой, но ситуация постоянно координируется и проверяется.

Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщало, что в связи с активностью дальнемагистральной авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, начались операции военной авиации в польском воздушном пространстве.

К операции присоединились истребители и самолеты раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности.

В ночь на 30 июля Россия совершила массированную воздушную атаку против Украины.

В результате прямого попадания российской ракеты в частный дом в пригороде Кривого Рога погибли двое детей и четверо взрослых. В Киеве погиб человек, ещё двое – пострадали.

Во Львове в результате российской ракетной атаки повреждены жилые дома, есть раненые. Под завалами ведётся поиск людей.