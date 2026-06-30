В Монако – масштабная операция после взрыва, от которого пострадал бизнесмен из Украины

В Монако с вечера понедельника продолжается масштабная операция по поиску подозреваемого в причастности к взрыву, в результате которого получили ранения бизнесмен из Украины Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями, и его семья.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Утром во вторник в княжестве продолжается операция правоохранительных органов по поиску подозреваемого в организации взрыва, в результате которого пострадали Ермолаев с семьей. Задействованы силы полиции Монако, около 40 французских жандармов и два вертолета.

Подозреваемый попал в поле зрения многих камер видеонаблюдения, но его лицо частично скрыто.

Из того, что известно на данный момент, взрывник оставил пакет со взрывным устройством в вестибюле здания в районе Итальянского бульвара, после чего быстрым шагом направился в сторону соседней коммуны Босолей. Там следователи потеряли его след.

Помимо изучения записей с камер, правоохранители собирают показания людей, которые могли видеть подозреваемого.

Князь Монако Альбер II заверил, что задействованы все возможные службы, которые действуют в тесной координации с французской стороной.

Как сообщалось, взрыв произошел вечером 29 июня. Ермолаев-старший получил тяжелые ранения. В Монако называют это событие беспрецедентным для княжества.

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он регулярно входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes, однако впоследствии отказался от украинского гражданства в пользу паспорта Кипра.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования УП "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном побережье.