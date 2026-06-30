У Монако – масштабна операція після вибуху, де постраждав бізнесмен з України

У Монако з вечора понеділка триває масштабна операція з пошуку підозрюваного у причетності до вибуху, внаслідок якого отримали поранення підсанкційний бізнесмен з України Вадим Єрмолаєв і його родина.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Вранці у вівторок у князівстві триває операція правоохоронців з пошуку підозрюваного в організації вибуху, внаслідок якого постраждали Єрмолаєв з родиною. Залучені сили поліції Монако, близько 40 французьких жандармів та два гелікоптери.

Підозрюваний потрапив на запис багатьох камер відеоспостереження, хоча його обличчя частково приховане.

З того, що відомо на цей час, підривник залишив пакунок з вибуховим пристроєм у вестибюлі будівлі в районі Італійського бульвару, після чого швидким кроком рушив у бік сусідньої комуни Босолей. Там слідчі загубили його слід.

Окрім опрацювання знімків з камер, правоохоронці збирають свідчення людей, які могли бачити підривника.

Князь Монако Альбер II запевнив, що залучено усі можливі служби, як діють у тісній координації з французькою стороною.

Як повідомляли, вибух стався ввечері 29 червня. Єрмолаєв-старший отримав тяжкі поранення. У Монако називають подію безпрецедентною для князівства.

Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes, проте згодом відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування УП "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.