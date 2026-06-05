СМИ: в Варшаве ждут визита Буданова в ближайшие часы

В ближайшие часы в Варшаву может прибыть глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Onet со ссылкой на неофициальные источники.

По их данным, близкий соратник Владимира Зеленского должен встретиться, в частности, с представителями польского правительства.

Одной из тем переговоров должен стать вопрос о присвоении украинскому военному подразделению названия в честь Героев УПА.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть свое решение о присвоении подразделению ССО имени "Героев УПА", которое вызвало споры в Польше, отметив неприемлемость героизации УПА для поляков.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий будет добиваться лишения Владимира Зеленского высшей награды страны – ордена Белого орла – из-за его решения присвоить подразделению ССО наименование "Героев УПА".

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен просить прощения у Кароля Навроцкого из-за присвоения украинскому подразделению наименования "Героев УПА".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что обострение отношений между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам.

Подробнее читайте в статье Герои УПА, которые разожгли Польшу: почему Зеленский пошел на решение, которое обострило конфликт.