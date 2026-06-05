ЗМІ: у Варшаві чекають на візит Буданова в найближчі години

У найближчі години до Варшави може прибути глава Офісу президента України Кирило Буданов.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Onet з посиланням на неофіційні джерела.

За їхніми даними, близький соратник Володимира Зеленського має зустрітися, зокрема, з представниками польського уряду.

Однією з тем переговорів має стати питання про присвоєння українському військовому підрозділу назви на честь Героїв УПА.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням переглянути своє рішення про присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА", яке викликало суперечки в Польщі, наголосивши на неприйнятності героїзації УПА для поляків.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди країни – ордена Білого орла – через його рішення присвоїти підрозділу ССО найменування "Героїв УПА".

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що загострення відносин між Україною та Польщею не приносить користі ані українцям, ані полякам.

Детальніше читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт.