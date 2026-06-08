Какие требования Венгрии должен выполнить Киев для снятия блокировки вступления в ЕС

4 июня – особый день для Венгрии. Эту дату знает каждый венгр, и она не вызывает приятных чувств. В этот день более 100 лет назад Венгрия подписала Трианонский договор, по которому согласилась с потерей двух третей своей территории. Но 4 июня 2026 года новая власть Венгрии попыталась придать этой дате позитивный оттенок.

Премьер-министр Петер Мадьяр объявил о чрезвычайно важном дне для венгров Украины – его правительство "достигло полной договоренности" с украинскими властями относительно их прав. А накануне Венгрия сняла вето на продвижение Украины к вступлению в ЕС.

О деталях договоренностей и о следующих шагах в отношениях с ЕС – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое открывает путь Украины в ЕС. Далее – краткое изложение.

Уже в понедельник, 15 июня, в Люксембурге состоится историческое событие: представители Украины и всех 27 государств-членов ЕС проведут так называемую межправительственную конференцию, чтобы открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Министры по делам ЕС всех 27 европейских государств и украинский вице-премьер Тарас Качка соберутся в Люксембурге накануне заседания Совета ЕС по общим вопросам, чтобы торжественно объявить об открытии первого кластера.

Сдвинуть этот поезд, как известно, удалось лишь после смены премьера Венгрии. Но и сейчас решение Венгрии не является окончательным. Правительство Мадьяра согласилось на подготовку к открытию первого кластера с Украиной, но оставило за собой право отозвать "зеленый свет".

Потому что условие Венгрии для разблокирования Украины остается невыполненным.

Ее Петер Мадяр объявил в выступлении, где сообщил о достигнутой с Киевом договоренности:

"Украина должна привести свой план действий в соответствие с результатами венгерско-украинских переговоров… Если это произойдет, венгерское правительство согласится на то, чтобы ЕС открыл первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС".

До 12 июня правительство Украины должно внести изменения в упомянутый план действий, а Венгрия – ознакомиться с ним и подтвердить, что это именно те поправки, которых она требовала.

"План действий", о котором упомянул Мадяр, – это правительственный документ, одобренный еще в мае 2025 года (его официальное название – "План мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины").

Большинство пунктов плана требуют изменения законов.

Следовательно, потребуются решения Верховной Рады по вопросам, которые являются достаточно чувствительными.

Все вопросы, которые поднимали представители нацменьшинств, Киев и Будапешт договорились разделить на три блока. Первый – вопросы образования; второй – определение территорий проживания меньшинств и языковые права; третий блок – общественно-политические права.

Эта классификация происходит из так называемых "11 пунктов Сийярто", то есть перечня венгерских требований, которые в свое время передал Украине министр иностранных дел правительства Орбана.

В перечне из одиннадцати пунктов Сийярто наиболее проблемным был 11-й пункт: изначально он звучал так: "Просим обеспечить свободное использование языков во время парламентских и местных выборов и референдумов, отменить ограничения на использование языка национального меньшинства в общественной жизни и обеспечить право на представительство в парламенте".

Часть этого венгерского требования Киев согласился выполнить (конечно же, речь идет только о селах и городках, где компактно проживают венгры).

На последнем этапе переговоры с Венгрией достигли результата, который вполне можно назвать успехом и для нас. Это подтверждает также изменение венгерской риторики.

Венгрия обязалась снять вето со всех шести кластеров.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое открывает путь Украины в ЕС.