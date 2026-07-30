Венгрия призывает заводы ограничить энергопотребление, в правительстве предупредили о кризисе

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что на следующей неделе страна может столкнуться с энергетическим кризисом после того, как оператор единственной в стране атомной электростанции "Пакш" объявил о приостановке её работы.

Об этом Мадьяр заявил в видеообращении, которое цитирует 24.hu, пишет "Европейская правда".

Венгерское правительство обратится к крупным потребителям, включая производителей аккумуляторов и автомобилей, с просьбой добровольно сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 во время жары.

Премьер пояснил, что остановка АЭС "Пакш" из-за низкого уровня воды в Дунае и ожидаемый 20-процентный рост потребления электроэнергии в вечерние часы из-за жары могут привести к "критической" ситуации в энергосистеме с понедельника.

В связи с этим он поручил системному оператору MAVIR призвать крупные предприятия ограничить потребление электроэнергии в течение критического периода. Это касается, в частности, аккумуляторных, цементных, химических и автомобильных заводов.

Мадьяр заявил, что в случае необходимости правительство вмешается, даже в принудительном порядке, для планового, временного отключения энергопотребления предприятий. Для этого уже готовится необходимое законодательство, добавил премьер-министр.

Если принятых мер будет недостаточно, правительство может прибегнуть к так называемому ротационному отключению электроэнергии.

На этом фоне Мадьяр призвал венгров сдержанно и ответственно относиться к использованию электроэнергии в эти дни. Он добавил, что правительство ограничит потребление энергии в правительственных зданиях.

"Мы работаем над тем, чтобы избежать более строгих ограничений и обеспечить безопасное функционирование Венгрии в ближайшие дни", – заявил Мадьяр.

30 июля венгерская энергетическая компания MVM сообщила, что все блоки атомной электростанции "Пакш" – единственной в Венгрии – остановят свою работу в течение 24–72 часов из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Такое решение было принято впервые за время существования этой АЭС. Вместе с тем 29 июля в Венгрии приостановила работу тепловая электростанция "Дунаменти" из-за технической неисправности.

Накануне атомная электростанция "Пакш" приостановила работу одного из своих реакторов из-за снижения уровня воды в Дунае, вызванного засушливой погодой.

На днях Румыния также приостановила работу одного реактора на атомной электростанции в городе Чернаводе из-за низкого уровня воды в Дунае.