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Британия и Германия отреагировали на ночные удары РФ по Украине

Новости — Четверг, 30 июля 2026, 20:20 — Мария Емец

Британия и Германия осудили ночной массированный удар РФ по многим украинским городам и выразили солидарность также с Польшей и Румынией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил, что потрясён кадрами последствий российских ударов по Украине, отметив, что погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе дети.

"Мои мысли с семьями пострадавших и со всей Украиной. Великобритания также выражает солидарность с Польшей и Румынией на фоне многочисленных нарушений воздушного пространства НАТО", – написал он в своем X.

"Смертоносные бомбардировки Украины и недавние нарушения воздушного пространства Польши и Румынии ракетами и дронами демонстрируют, что Россия остается самой большой угрозой для нашей безопасности. Мы твердо на стороне Украины и наших партнеров в ЕС и НАТО", – отреагировал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил российские удары по Украине и нарушение воздушного пространства Польши, с заявлением выступили также в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была умышленно направлена на Польшу.

В то же время польский министр иностранных дел Радослав Сикорский не стал исключать, что инцидент был преднамеренным.

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