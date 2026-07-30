СМИ узнали, когда в Киев прибудут спецпосланцы Трампа

Спецпредставители президента США Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер – вероятно, посетят Киев во время празднования Дня независимости Украины.

Об этом корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфогл сообщил в X, пишет "Европейская правда".

По данным двух источников, осведомленных об этих планах, Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Киев во второй половине августа. В столице они примут участие в мероприятиях, посвященных 35-й годовщине независимости Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал возможный визит представителей Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Киев в течение двух недель. Зеленский заявил, что хочет подробно обсудить с ними идеи по возобновлению мирных переговоров с целью прекращения войны, а также хочет, чтобы они собственными глазами увидели ситуацию в Украине.

До этого источники издания FT сообщили, что Виткофф и Кушнер впервые согласились посетить Киев в рамках усилий, направленных на прекращение войны.

СМИ сообщали, что этот вопрос на встрече в Вашингтоне 28 июля в Белом доме обсуждали Трамп и Зеленский.