Кто станет следующим премьером Британии и справится ли он с наследием предшественников

Великобритания готовится к приходу седьмого премьер-министра за последние 10 лет. После объявления Киром Стармером об отставке правящая Лейбористская партия должна избрать нового лидера, который и возглавит британское правительство.

Большой интриги по этому поводу нет. Единственным, кто объявил о намерении бороться за кресло лидера партии, на сегодняшний день является бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Официально внутрипартийные выборы стартуют 9 июля.

О том, что известно о политике, который так быстро заручился поддержкой своей партии и общественности, какие вызовы его ждут и стоит ли ожидать изменений в политике Великобритании в отношении Украины, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем обезопасить Британию от ультраправых. Далее – краткое изложение статьи.

Впервые Энди Бернем попал в парламент Великой Британии в 2001 году.

Он стал членом Палаты общин от округа Ли в Большом Манчестере. Через несколько лет 35-летний на тот момент депутат получил должность заместителя министра внутренних дел в правительстве Тони Блэра. Впоследствии стал главным секретарём казначейства в кабинете Гордона Брауна.

В 2010 году Бернем впервые попытался побороться за лидерство в Лейбористской партии, но проиграл Эду Милибенду. Лейбористы тогда на шесть лет перешли в оппозицию, а политику доставались посты в "теневых" правительствах Милибенда и Джеймса Корбина.

В 2015 году Бернем вновь попытался возглавить лейбористов.

Но проиграл Корбину со значительным отрывом (19% против 59%). После поражения стал теневым министром внутренних дел.

Противопоставление себя системным политикам в Лондоне (даже несмотря на то, что он и сам был одним из них) принесло ему немалую популярность.

Управление Большим Манчестером – вторым по размеру экономики британским городом – считается ключевым успехом Энди Бернема. Он занимал пост мэра три срока подряд, каждый раз набирая более 60% голосов на выборах.

Популярность в качестве регионального политика обеспечила ему дистанцирование от центра в Вестминстере и стремление привлечь внимание к проблемам других крупных городов, помимо Лондона. Частые конфронтации Бернема с центром и отстаивание позиций городов в северной части Англии (именно там – Большой Манчестер) принесли ему прозвище "Король Севера".

Позиция потенциального премьер-министра в отношении российско-украинской войны последовательна и четка.

В первые дни полномасштабного вторжения России мэр Большого Манчестера выразил поддержку украинскому народу в письме мэрам Киева, Харькова и Львова и предложил им гуманитарную помощь. Бернем назвал Украину "демократией под атакой" и заявил, что санкции, введенные против России, являются "недостаточными".

"Это действительно мрачные времена для украинского народа. Мы просто обязаны быть с ними и противостоять тому, кто уже как минимум 15 лет выдвигает недопустимые угрозы. Мы должны признать, что до сих пор не сделали достаточно, чтобы противостоять ему", – заявил политик в первые дни вторжения.

Во время руководства Большим Манчестером Берн также отличился символическим, но политически важным шагом.

В 2024 году город признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Впрочем, традиционно новоназначенный глава британского правительства в первую очередь сосредотачивается на внутренних вопросах. А здесь за время премьерства Стармера накопилось немало проблем – от экономики до обороны.

Смена шести правительств за 10 лет не является обычным явлением для Великобритании и свидетельствует о серьезном внутреннем кризисе. Несколькосотлетняя политическая система страны, которую считают одной из самых стабильных демократий в мире, впервые оказалась под угрозой радикализации.

Западная пресса предполагает, что премьерство Бернема, которому сейчас 56 лет, может стать последним шансом для британского истеблишмента предотвратить прогнозируемое приход к власти ультраправых из Reform UK Найджела Фараджа.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем обезопасить Британию от ультраправых.