Посол в НАТО: мы видим рекордное количество сторонников Украины в Альянсе

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что цель вступления в Альянс остается неизменной, и все больше стран понимают, что членство Украины в большей степени отвечает интересам самого НАТО.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Гетьманчук подчеркнула, что, несмотря на то, что Россия пытается сделать вопрос членства Украины в НАТО заложником переговорного процесса и поисков мира, цель вступления в Альянс никто не отменял.

"Мы видим подтверждение того, что все предыдущие заявления, все предыдущие декларации о том, что курс Украины на вступление в НАТО является необратимым, подтверждаются – публично, а не только где-то в кулуарах", – сказала она.

"И по моим собственным наблюдениям я вижу, что всё больше и больше стран понимают, что членство Украины в НАТО не менее в интересах НАТО, скажем так, чем в интересах Украины", – добавила посол.

По её словам, сейчас можно говорить о рекордном количестве стран, поддерживающих членство Украины в НАТО.

"Мы видим рекордное количество сторонников вступления Украины в НАТО. И даже те страны, которые были, скажем так, более пассивными сторонниками, сегодня становятся более активными", – отметила посол.

Она объяснила это тем, что НАТО трансформируется в сторону концепции "НАТО 3.0" или в сторону более европейского НАТО.

"Они смогут делать это гораздо эффективнее вместе с Украиной внутри Альянса, чем с Украиной снаружи", – отметила посол.

Гетманчук также заявила, что Украина вошла в топ-3 приоритетов саммита НАТО в Анкаре.

Кроме того, она подтвердила, что на саммите Альянса в Анкаре все же состоится заседание Совета Украина-НАТО – на уровне министров.