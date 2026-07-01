Словакия возобновит работу некогда ведущего алюминиевого завода

Словакия намерена возобновить производство алюминия на заводе, который когда-то был одним из крупнейших производителей этого металла в Европе.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Страна начнёт запуск печей на алюминиевом заводе Slovalco примерно в конце августа – начале сентября. Об этом в среду заявил премьер-министр Роберт Фицо после того, как правительство подписало с компанией соглашения о поддержке и поставках электроэнергии.

Завод, мажоритарным владельцем которого является норвежская компания Norsk Hydro ASA, был остановлен в 2022 году. Это произошло после того, как резкий рост цен на электроэнергию в Европе и расходы на выбросы углерода погрузили алюминиевую промышленность региона в кризис.

"Slovalco имеет потенциал восстановить значительную долю внутреннего производства первичного алюминия в ЕС", – отметил Фицо, добавив, что предприятие "прошло суровые испытания из-за высоких цен на энергоносители".

Государственная поддержка Slovalco будет осуществляться через новую схему государственной помощи для энергоемких компаний. Она будет финансироваться за счет доходов от квот на выбросы, а не за счет средств налогоплательщиков. По словам Фицо, часть этих средств будет направлена на возобновление производства.

Slovalco планирует инвестировать 100 миллионов евро в возобновление работы завода. Ожидается, что выпуск продукции начнётся в течение четвёртого квартала 2026 года. Компания также заключила 10-летнее соглашение на поставку электроэнергии с государственной компанией Vodohospodarska Vystavba.

Напомним, Ирландия завершает расследование по поводу экспорта сырья для производства алюминия в Россию.

Глава МИД Андрей Сибига ранее приветствовал решение ирландских властей начать расследование сообщений об экспорте глинозема в Россию.

Этот вопрос также привлек внимание Европейской комиссии.