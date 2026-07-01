Гетьманчук рассказала об особых правах Украины на учениях НАТО

Украина – единственная из стран-партнеров, участвующая в учениях НАТО по коллективной обороне.

Об этом рассказала посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук в интервью "Европейской правде".

"Я очень рада тому, что мы это сделали, чтобы украинские военные могли участвовать не только в учениях НАТО в качестве страны-партнера, как мы всегда делали, но и в учениях НАТО по статье 5 – коллективная оборона", – сказала она

По словам Гетьманчук, Украина является единственным партнером, который, согласно решению Североатлантического совета НАТО, может принимать участие в учениях в рамках статьи о коллективной обороне.

"Конечно, для НАТО это очень важно, потому что в практическом смысле, возможно, это лучший способ с помощью участия украинских военных, с украинским вооружением, теми же украинскими дронами, перенять наши уроки", – пояснила посол.

Кроме того, она подчеркнула, что НАТО готово и хочет учиться, и готово трансформироваться.

"Если раньше учения воспринимались как, скажем, нечто, что должно позиционироваться как триумф вооруженных сил стран-членов НАТО, сплошная победа, сплошной праздник, то сегодня НАТО готово к тому, что, ладно, пусть это не будет триумфом, но мы действительно чему-то научимся", – пояснила Гетьманчук.

Гетьманчук также сообщила, что в настоящее время Украина получает 90–92 % перехватчиков для систем ПРО Patriot по схеме закупок европейцами американского оружия PURL.

Кроме того, она подтвердила, что на саммите Альянса в Анкаре все же состоится заседание Совета Украина–НАТО – на уровне министров.