Правительство Германии одобрило меры по укреплению Бундесвера

Правительство Германии одобрило в среду, 1 июля, два законопроекта, направленных на укрепление резервных сил Бундесвера в некризисные периоды, а также на ускорение строительства военной инфраструктуры.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Новые нормы предусматривают, что резервисты в будущем снова должны будут участвовать в учениях на обязательной основе. В настоящее время в этом вопросе действует принцип "двойного добровольного согласия": резервисты могут быть призваны только при условии их согласия, а также согласия их работодателей.

После принятия нового закона резервисты и их работодатели смогут лишь подавать запросы об отсрочке учений или службы.

Кроме того, предусмотрены исключения из обязанности служить в случаях, связанных с тяжелыми жизненными обстоятельствами или особыми ситуациями.

Обучение резервистов станет обязательным для всех, кто прошел не менее шести месяцев добровольной военной службы, вплоть до достижения 45-летнего возраста. Для тех, кто не менее года был кадровым военнослужащим или контрактником, это обязательство будет действовать до 65 лет.

Второй законопроект направлен на значительное ускорение строительных проектов Бундесвера. В будущем военные проекты будут классифицироваться как представляющие "первоочередной общественный интерес". Этот статус обеспечит им приоритет над вопросами охраны окружающей среды и другими возможными возражениями в ходе процедур согласования.

Кроме того, судебные споры, касающиеся таких проектов, будут рассматриваться непосредственно Федеральным административным судом, чтобы избежать длительных разбирательств в различных судебных инстанциях. При этом от Бундесвера могут потребовать внесения компенсационных платежей на цели охраны природы.

Оба законопроекта теперь поступят на рассмотрение Бундестага.

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