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Єврокомісар з оборони і посол ЄС подякували Федорову за роботу

Новини — Четвер, 16 липня 2026, 12:30 — Марія Ємець

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відзначили Михайла Федорова як ефективного міністра оборони та подякували йому за співпрацю. 

Як повідомляє "Європейська правда", дописи вони опублікували у своїх X після новин, що президент вирішив не залишати Федорова в оновленому уряді. 

"Дорогий Михайле, ви зробили дуже багато для оборони України та оборони Європи. Було великим задоволенням і честю працювати разом. Ми у Європі дуже багато навчаємося з українського досвіду оборони", – написав Кубілюс. 

"Справді, було великим задоволенням працювати з вами – і за цифровим порядком денним, і в межах позики для підтримки України. Перемога у когнітивній війні – демонстрації світу того, що Росія не перемагає, – була критично важливою", – зазначила від себе Катаріна Матернова.

В інтерв’ю "ЄвроПравді" Кубілюс, коментуючи відставку Федорова з посади міністра оборони, зауважив, що в ЄС викличе запитання, чому такого фахівця замінюють. 

Читайте повний текст інтерв’ю з єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом.

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Єврокомісія
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