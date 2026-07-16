Єврокомісар з оборони і посол ЄС подякували Федорову за роботу

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відзначили Михайла Федорова як ефективного міністра оборони та подякували йому за співпрацю.

Як повідомляє "Європейська правда", дописи вони опублікували у своїх X після новин, що президент вирішив не залишати Федорова в оновленому уряді.

"Дорогий Михайле, ви зробили дуже багато для оборони України та оборони Європи. Було великим задоволенням і честю працювати разом. Ми у Європі дуже багато навчаємося з українського досвіду оборони", – написав Кубілюс.

"Справді, було великим задоволенням працювати з вами – і за цифровим порядком денним, і в межах позики для підтримки України. Перемога у когнітивній війні – демонстрації світу того, що Росія не перемагає, – була критично важливою", – зазначила від себе Катаріна Матернова.

Indeed, has been immense pleasure working w/you @FedorovMykhailo both on the digital agenda and on 🇺🇦 Support Loan!



The victory in cognitive warfare – showing the world that russia is not winning has been critically important!@EUDelegationUA https://t.co/s5zAHs30AK pic.twitter.com/fYhjQzVp23 – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) July 16, 2026

В інтерв’ю "ЄвроПравді" Кубілюс, коментуючи відставку Федорова з посади міністра оборони, зауважив, що в ЄС викличе запитання, чому такого фахівця замінюють.

Читайте повний текст інтерв’ю з єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом.