Сейм Литвы лишил экс-премьера неприкосновенности

В четверг Сейм Литвы проголосовал за лишение бывшего премьер-министра и экс-спикера Саулюса Сквернялиса иммунитета, поскольку прокуратура выдвинула ему обвинения во взяточничестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Предложение было принято в Сейме 102 голосами "за", что превысило минимальное количество в 71 голос, необходимое в палате, насчитывающей 141 место. Один депутат проголосовал против, двое воздержались.

Согласно Конституции, депутата нельзя привлечь к уголовной ответственности или ограничить его свободу без согласия парламента.

Иммунитет Сквернялиса был отменен по упрощенной процедуре по его собственному запросу.

Прокуроры намерены предъявить депутату обвинения по делу о коррупции, связанной с Государственной службой растений. Генеральный прокурор Нида Грунскене сообщила парламенту, что в деле речь идет о более 1 миллионе евро вероятных взяток.

Напомним, 9 апреля прокуратура Литвы официально подала ходатайство о снятии депутатского иммунитета со Сквернялиса в связи с продолжающимся расследованием о системной коррупции в Госслужбе защиты растений, где он является одним из многих фигурантов.

В связи с этими событиями Сквернялис приостановил членство в партии, политсила будет выбирать себе нового лидера.

В феврале у Сквернялиса прошли обыски дома и в депутатском офисе. Его и еще одного фигуранта, бывшего консерватора Казиса Старкевичюса, тогда допросили как специальных свидетелей.