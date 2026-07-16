В Финляндии разразился коррупционный скандал вокруг премьер-министра

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сталкивается со все возрастающим давлением со стороны политических оппонентов и СМИ из-за коррупционного скандала вокруг государственного финансирования проекта "Helsinki Garden" – новой арены для спортивных соревнований и концертов в центре финской столицы.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

В центре спора – 35 миллионов евро условной государственной помощи, обещанной проекту "Helsinki Garden".

Проект возглавляет Ян Вапаавуори, бывший мэр Хельсинки, министр экономики и вице-президент Европейского инвестиционного банка. Он также является членом правоцентристской Национальной коалиционной партии Орпо.

Изначально "Helsinki Garden" подала заявку на государственную гарантию по кредиту в размере 110 млн евро в Министерство финансов, однако финские СМИ получили доступ к внутренним документам, свидетельствующим о том, что в ведомстве считали проект рискованной инвестицией, ссылаясь на возможные перерасходы и задержки, а также на наличие аналогичных проектов по строительству арен поблизости.

Однако, как сообщалось, Вапаавуори продолжал лоббировать высокопоставленных чиновников и политиков, в частности Орпо, до тех пор, пока не был согласован пакет поддержки в размере 35 млн евро.

Вапаавуори также не зафиксировал свои контакты с министрами и чиновниками в реестре прозрачности лоббистской деятельности, хотя впоследствии он заявил, что обновит эту информацию.

Премьер-министр отрицает, что партийные или личные связи сыграли какую-либо роль в получении обязательств на сумму 35 млн евро.

Ниина Мальм, заместитель лидера оппозиционных социал-демократов, заявила, что Орпо должен выступить с заявлением перед депутатами, чтобы развеять любые сомнения относительно того, что обязательства по финансированию "Helsinki Garden" были связаны с неэтичным поведением или действиями, неприемлемыми для финского общества.

Социал-демократы – не единственные, кто требует ответов на вопрос, было ли финансирование проекта одобрено вопреки неудовлетворительным оценкам рисков или в результате личного лоббирования.

Партия "Центр" задала вопрос о том, как министр финансов Рийкка Пурра могла одобрить выделение 35 млн евро на проект "Helsinki Garden", одновременно сокращая финансирование спортивных объектов по всей стране.

"Левый альянс" утверждает, что письменные ответы, предоставленные Орпо парламенту, содержали ложную или намеренно вводящую в заблуждение информацию – что, по его мнению, оправдывает его отставку.

Расследование, проведенное ведущей финской газетой Helsingin Sanomat, также пришло к выводу, что Орпо предоставлял "ложную информацию" о проекте в своих публичных заявлениях и что "расчеты, представленные в рамках проекта, не были проверены до того, как правительство приняло решение об условной поддержке".

Оппозиция требует от Орпо, чтобы он явился на заседание созванного внеочередного парламента и ответил на вопросы о своей роли в скандальной сделке о государственном финансировании.

Однако маловероятно, что спикер финского парламента Юсси Халла-ахо, входящий в "Партию финнов" – младшего партнера Орпо по коалиции, – созовет внеочередное заседание.

Напомним, 16 апреля Сейм Литвы поддержал снятие депутатского иммунитета с экс-премьера Литвы Саулюса Сквернялиса. Он является фигурантом крупного расследования о коррупционной схеме в Государственной службе защиты растений.

Сквернялис подозревается во взяточничестве в деле о коррупции, связанном с Государственной службой растениеводства. За это преступление ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.

Генеральная прокуратура подозревает, что депутат Сквернялис с 1 января 2025 года по май того же года через свою помощницу Агне Силицкене договорился взять взятку за благосклонность в некоторых вопросах на занимаемой должности.

В феврале у Сквернялиса прошли обыски дома и в депутатском офисе. Его и ещё одного фигуранта, бывшего консерватора Казиса Старкевичюса, тогда допросили в качестве специальных свидетелей.