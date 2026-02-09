В Литве пришли с обысками к экс-премьеру Сквернялису

Служба специальных расследований (STT) провела обыски в офисах в Сейме и в домах оппозиционных политиков Саулюса Сквернялиса, экс-премьера Литвы, и Казиса Старкевичюса.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

9 февраля стало известно об обысках STT в Сейме в кабинетах депутата-консерватора Казиса Старкевичюса и Саулюса Сквернялиса, экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Демократический союз "За Литву" – в рамках большого коррупционного расследования.

Лидер консерваторов Лауринас Кащюнас после этих новостей объявил, что Старкевичюс на время следствия приостановит членство в партии.

Сквернялис сказал, что "подписал обещание о неразглашении" и поэтому может комментировать только ограниченно, однако подчеркнул, что "не совершил ничего криминального".

"Я точно не буду говорить, что это о каком-то политическом давлении. Службы делают свою работу и я ее уважаю. В правовом государстве мы должны защищаться через правовые механизмы", – сказал он.

Политик сказал, что не будет торопиться с решениями относительно партии и своего лидерства. "Я буду принимать решения спокойно. Я понимаю серьезность ситуации, решения будут", – сказал Сквернялис.

Также он заверил, что "не будет прятаться" за депутатским иммунитетом, если встанет вопрос о снятии с него депутатской неприкосновенности. "Я надеюсь, что до этого не дойдет. Но я точно не буду прятаться за какими-то защитными статусами... Надеюсь, прозвучат вопросы, на которые я дам ответы, и на этом история завершится", – прокомментировал он.

Расследование, в рамках которого произошло уже около сотни обысков, касается подозрений в системной коррупции на фитосанитарных сертификатах, которые выдает транспортировщикам Государственная служба защиты растений.

Четырех второстепенных чиновников обвиняют во взяточничестве в организованной группе, еще семерым представителями частных компаний и причастным лицам выдвинули подозрения во взяточничестве и торговле влиянием в рамках организованной группы.

Последние опросы свидетельствовали, что Сквернялис – на втором месте в рейтинге политиков, которых литовцы хотели бы видеть на премьерской должности. Действующий премьер Ругиненэ оказалась на пятом месте.

Также сообщали, что дом президента Литвы проверят из-за жалобы о незаконной собственности.