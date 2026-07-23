Почему на пути в ЕС Украине нужно эффективнее реагировать на преступления на почве нетерпимости

По данным международных организаций, Украина третий год подряд ухудшает свои позиции в Индексе верховенства права по критерию "Равное отношение и отсутствие дискриминации": с 30-го места в 2022 году до 43-го в 2025-м среди 143 стран.

Эта тенденция показывает, насколько эффективно государство защищает людей от неравного отношения, дискриминации и проявлений нетерпимости. И один из наиболее острых пробелов – преступления на почве нетерпимости.

О том, как и почему Украина должна усилить противодействие преступлениям на почве нетерпимости, читайте в статье главы правозащитной организации Gender Stream Ольги Поляковой Наказывать за нетерпимость, как в Европе: как Украине нужно изменить нормы по нападениям на "других". Далее – краткое изложение статьи.

Преступление на почве нетерпимости – это ситуация, когда человека атакуют не из-за случайной ссоры, а из-за его реальной или предполагаемой принадлежности к определенной группе. По расе, языку, религии, инвалидности, состоянию здоровья, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или другому признаку.

Проблема в том, что украинская система не всегда распознает этот мотив.

Нападение может быть квалифицировано как хулиганство, нанесение телесных повреждений или другое общее правонарушение. Но если не выяснить, почему человека выбрали мишенью, дело теряет ключевую часть смысла.

Европейский суд по правам человека уже обращал внимание на эту проблему.

Для ЕС такие вещи важны, ведь речь идет о качестве правовой системы. Если мотив нетерпимости не фиксируется, не расследуется и не отражается в решении, государство не обеспечивает полную защиту пострадавшему человеку и не показывает, что подобные нападения представляют особую общественную опасность.

Европейская комиссия уже прямо указывала на пробелы в украинском законодательстве в этой сфере.

В отчете в рамках Пакет расширения ЕС за 2025 год указано, что украинское законодательство в настоящее время не соответствует Рамочному решению Совета ЕС 2008/913/JHA о борьбе с определенными формами расизма и ксенофобии средствами уголовного права – в частности, в отношении определений и сферы применения таких преступлений.

Отдельно Еврокомиссия подчеркивала, что системный сбор данных о преступлениях на почве нетерпимости в Украине до сих пор не налажен, а сексуальная ориентация и гендерная идентичность не охвачены уголовным законодательством в этом контексте.

Это важный момент. Речь идет не только об одной группе людей и не только об одной статье Уголовного кодекса, но и о способности государства соблюдать стандарты, которые в ЕС связаны с верховенством права и равенством.

Поэтому антидискриминационное законодательство – это часть того самого блока фундаментальных реформ, без которого переговоры о членстве не могут быть убедительными.

В августе 2025 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 13597. Он стал новой попыткой обновить украинское законодательство в сфере противодействия дискриминации и преступлениям на почве нетерпимости.

Спустя почти год после регистрации законопроект остается на этапе рассмотрения в комитете. В то же время он уже включен в повестку дня Верховной Рады и имеет отметку "евроинтеграционный". Парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС в своем заключении отметил, что проект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере евроинтеграции.

Основная идея законопроекта заключается в том, что государство должно проводить различие между менее опасными дискриминационными действиями и нападениями, угрозами и призывами к насилию. И для каждого уровня должен быть свой инструмент реагирования.

Сам факт появления законопроекта № 13597 – важен. Но для евроинтеграции недостаточно просто добавить правильные слова в кодексы. Закон должен быть четким, понятным и применимым на практике.

Отдельно стоит обратить внимание на институциональную составляющую. Для реальной защиты нужны не только новые статьи, но и обучение следователей и прокуроров, системный учет таких преступлений, анализ жалоб на действия или бездействие полиции, а также понятные механизмы поддержки для пострадавших.

В этом и заключается разница между имитацией и реформой.

Подробнее – в материале Ольги Поляковой Наказывать за нетерпимость, как в Европе: как Украине нужно изменить нормы по нападениям на "других".