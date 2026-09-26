В Париже сотни тысяч человек собрались на мессу с Папой Римским

В субботу, 26 сентября, в Париже тысячи людей начали собираться на Елисейских полях накануне открытой мессы с участием Папы Римского Льва XIV, которая должна стать главным событием его четырёхдневного визита во Францию.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, на мероприятие зарегистрировались более 600 тысяч человек. Люди, среди которых были родители с маленькими детьми, начали направляться к бульвару ещё до рассвета.

Фото: Reuters

Месса должна начаться в 15:00 по местному времени. Накануне мероприятия полиция перекрыла прилегающие улицы, по которым Папа Лев должен был проехать в открытом папамобиле.

Понтифик находится во Франции с четырёхдневным визитом, в ходе которого посетит три города. Одной из целей поездки является восстановление доверия к Католической церкви после скандалов, связанных с сексуальными злоупотреблениями духовенства, которые вызвали значительный общественный резонанс в стране.

Фото: Reuters

Сообщалось, что Папа Римский посещает Францию с официальным визитом впервые за 18 лет.

Накануне он подверг критике новый закон об эвтаназии, принятый Национальным собранием.