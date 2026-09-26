Глава МИД Германии назвал возможное участие Путина в саммите G20 шансом для переговоров

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что участие главы Кремля Владимира Путина во встрече "Группы двадцати" может стать началом "серьезных переговоров" о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он сказал во время пресс-конференции со своим канадским коллегой в Оттаве, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Вадефуль считает, что этой возможностью "следует воспользоваться".

"Это приглашение станет настоящей лакмусовой бумажкой, в том числе и для Владимира Путина, в отношении его готовности к переговорам. Поэтому такими возможностями следует воспользоваться. Мы неоднократно призывали российское правительство и Владимира Путина сесть за стол переговоров. И если такая возможность есть, то, возможно, это станет, по крайней мере, началом серьезных переговоров", – сказал он.

Затем он добавил, что необходимым условием для конструктивного диалога является соблюдение режима прекращения огня во время переговоров.

А министр иностранных дел Канады Анита Ананд, в свою очередь, заявила, что была удивлена приглашением американского президента Дональда Трампа к Путину, но добавила, что Канада все равно примет участие, поскольку это и есть "настоящая дипломатия".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что глава РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.

Недавно стало известно, что Путин отклонил предложение Зеленского провести переговоры о завершении войны в рамках саммита G20 в Соединенных Штатах.

Также сообщалось, что двухпартийная группа из 14 сенаторов призвала Трампа отозвать приглашение главе Кремля на саммит G20.