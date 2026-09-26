В Германии повреждение кабелей привело к сбоям в железнодорожном движении

В субботу, 26 сентября, в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия умышленное повреждение железнодорожных кабелей привело к задержкам и изменениям маршрутов поездов на междугородних линиях.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn, информирует "Европейская правда".

По данным Deutsche Bahn, среди маршрутов, на которых возникли перебои, – маршруты из Дортмунда в Мюнхен, из Гамбурга в Базель и с севера Германии в Кёльн.

Информационный портал Zuginfo.nrw отмечает, что в настоящее время вся агломерация Гельзенкирхена является непроходимой. Пока неизвестно, сколько времени продлятся ремонтные работы.

Представитель полиции сообщил, что ведется расследование по факту вероятной кражи кабелей вдоль железнодорожной линии в районе Гельзенкирхен-Юкендорф, где вышли из строя системы сигнализации и управления.

Считается, что воры грубо перерезали и вырвали кабели вдоль путей в нескольких местах. В полицию об этом сообщили примерно в 5 утра по местному времени.

Напомним, в Польше недавно расследовали случай в Едланце в Люблинском воеводстве, где два грузовых поезда наехали на бетонные блоки, лежавшие на путях.

Впоследствии выяснилось, что виновником инцидента оказался 12-летний мальчик.