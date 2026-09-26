Взрыв в центре Афин: жертвами стали уже два человека
В руинах здания, обрушившегося в результате мощного взрыва в историческом районе Афин, были обнаружены тела двух человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Из-под завалов были извлечены тела мужчины и женщины, личности которых пока официально не установлены.
Четыре человека, как и ранее, считаются пропавшими без вести.
Предполагается, что в здании проживала пожилая супружеская пара, а четверо граждан США – двое мужчин и две женщины –, как сообщается, гостили в квартире для отдыха на первом этаже.
Трехэтажный дом обрушился около 7:30 утра в пятницу в результате мощного взрыва, который также вызвал пожар.
Поисково-спасательные работы затруднены и продвигаются медленно, поскольку части стен остаются на месте и могут обрушиться, а соседние здания также находятся под угрозой.
Следователи рассматривают возможную утечку газа в качестве причины взрыва. Жильцы сообщили, что перед взрывом чувствовали запах газа.
Летом в центральном районе Афин Петралона обрушился пятиэтажный жилой дом во время работ по сносу соседнего здания.
В мае в немецком городе Гёрлице у границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.
В результате взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обрушились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.