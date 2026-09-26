После ночных атак со стороны РФ Зеленский обратился к Трампу и Евросоюзу

Президент Владимир Зеленский на фоне российских ударов по украинским регионам призвал американского президента Дональда Трампа реализовать "закон Грема", а Европейский Союз – ввести дополнительные санкции против РФ.

Об этом он написал в социальных сетях, передает "Европейская правда".

В субботу, 26 сентября, Зеленский подчеркнул важность того, чтобы украинские партнеры не забывали, что российская эскалация происходит каждый день.

"Если россияне решили наносить еще более жестокие удары, мир должен выбрать более сильные ответные меры, чтобы война не распространялась дальше", – подчеркнул он.

В этом контексте он подчеркнул, что Украина просит Трампа реализовать "закон Линдси Грэма в отношении России и всех, кто финансово поддерживает ее войну".

"Мы просим президентов Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен ввести дополнительные европейские санкции. Мы просим всех лидеров не исключать российских олигархов из существующих санкционных списков и в дальнейшем ограничить с террористами любую торговлю, пока Россия не остановит войну", – заявил Зеленский.

В этом контексте он подчеркнул, что только за эту ночь в результате российских атак 14 человек получили ранения.

"Было много ударов по жилым домам – в Киеве, Запорожье, в Одесской, Сумской и Харьковской областях. К сожалению, двое людей погибли в Запорожье. Мои соболезнования родным и близким. Наблюдаются разрушения гражданской инфраструктуры: детский сад в Киеве, лицей в Киевской области, университет в Харькове, объекты энергетики в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях", – добавил украинский президент.

Накануне Зеленский заявил, что во время разговора с Трампом в США он поднимал вопрос о применении "закона Грэма", который касается санкций против России и "штрафных пошлин" против покупателей российских энергоносителей.

Трамп ранее заявил, что обсудит "закон Грема", который, в частности, касается санкций против России и "штрафных пошлин" против покупателей российских энергоносителей, с китайским лидером Си Цзиньпином.

Также сообщалось, что американские сенаторы-демократы, являющиеся членами комитета Сената по международным отношениям, выступили с совместным заявлением по поводу встречи Трампа с китайским лидером в Вашингтоне, в котором, среди прочего, призвали Трампа применить "закон Грема".