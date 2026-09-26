Неизвестный объект нарушил воздушное пространство Молдовы

В субботу, 26 сентября, на фоне российских атак на Украину неизвестный летательный аппарат незаконно вторгся в воздушное пространство Молдовы.

Об этом сообщило министерство обороны страны в Facebook, передает "Европейская правда".

Отмечается, что объект вошёл в национальное воздушное пространство в 11:16 утра, приближаясь со стороны посёлка Степановки Одесской области (Украина), и пересёк государственную границу в направлении Новокотовска, расположенного на территории непризнанного Приднестровья.

В 11:18 объект покинул воздушное пространство страны, пересек границу в районе Лиманского в Одесской области.

Сообщалось, что в ночь на 26 сентября Румыния поднимала истребители из-за воздушной цели вблизи границы страны.

18 сентября вблизи Кишинева полиция нашла обломки дрона.