Президент Латвии отреагировал на повреждение ударом РФ почетного консульства в Славянске
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал военным преступлением российский удар по Славянску, в результате которого было повреждено, в том числе, здание почетного консульства Латвии.
Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своём X.
Ринкевичс отметил, что разрушение здания почётного консульства Латвии в Славянске – это очередное военное преступление РФ.
The destruction of the office of Latvia’s honorary consulate in Sloviansk is yet another Russian war crime.
Latvia stands with Ukraine. We will continue to support the work of our honorary consul Oleksandr Pavenko, and all who remain on the frontlines helping their people.– Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 24, 2026
"Латвия поддерживает Украину. Мы продолжим поддерживать работу нашего почетного консула Александра Павленко и всех, кто остается на передовой, помогая людям", – написал он.
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига назвал этот случай очередным нарушением Россией международного права и пренебрежением защищенным статусом гражданских и консульских зданий.
"К счастью, почётный консул не пострадал. Выразил солидарность с моей коллегой Байбой Браже и дружественной Латвией… Мы незамедлительно проинформируем соответствующие государственные ведомства и приложим все усилия для того, чтобы виновные в этом варварском поступке были установлены и предстали перед судом. Призываем к международной реакции на такой террор", – заявил Сибига.
More terrible news. Latvia’s Honorary Consulate in Sloviansk, Donetsk region, was hit by a Russian guided aerial bomb.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 24, 2026
This is yet another example of Russia’s blatant violation of international law and its disregard for the protection of civilian and consular premises.
We will… pic.twitter.com/Q5Uneuv1lT
Первым о повреждении почетного консульства Латвии сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По последним данным, в результате ударов российскими управляемыми авиабомбами по Славянску погибли пять человек, девять получили ранения.