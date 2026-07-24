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Президент Латвии отреагировал на повреждение ударом РФ почетного консульства в Славянске

Новости — Пятница, 24 июля 2026, 17:06 — Мария Емец

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал военным преступлением российский удар по Славянску, в результате которого было повреждено, в том числе, здание почетного консульства Латвии.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своём X.

Ринкевичс отметил, что разрушение здания почётного консульства Латвии в Славянске – это очередное военное преступление РФ. 

"Латвия поддерживает Украину. Мы продолжим поддерживать работу нашего почетного консула Александра Павленко и всех, кто остается на передовой, помогая людям", – написал он.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига назвал этот случай очередным нарушением Россией международного права и пренебрежением защищенным статусом гражданских и консульских зданий.

"К счастью, почётный консул не пострадал. Выразил солидарность с моей коллегой Байбой Браже и дружественной Латвией… Мы незамедлительно проинформируем соответствующие государственные ведомства и приложим все усилия для того, чтобы виновные в этом варварском поступке были установлены и предстали перед судом. Призываем к международной реакции на такой террор", – заявил Сибига. 

Первым о повреждении почетного консульства Латвии сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По последним данным, в результате ударов российскими управляемыми авиабомбами по Славянску погибли пять человек, девять получили ранения.

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Латвия Война с РФ
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