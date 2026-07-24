Россия нанесла удар по зданию почетного консульства Латвии в Славянске

В результате российского удара по Славянску в Донецкой области было повреждено здание почетного консульства Латвии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, РФ нанесла удар по городу управляемыми авиационными бомбами.

"Пятеро человек погибли. Выражаю соболезнования их семьям. Еще девять человек получили ранения. Россияне повредили жилые дома, здание консульства и транспортные средства", – сообщил он.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Байба Браже также подтвердила, что здание консульства в Славянске подверглось российскому удару.

"Я проинформировала об этом министров ЕС и НАТО, а также международные организации. Россия может разрушить здания, но не сможет сломить волю Украины и поддержку Латвии", – подчеркнула она.

Как писала "Европейская правда", здание Министерства иностранных дел Украины понесло повреждения в результате российских ударов по Киеву 24 мая.

А в прошлом году в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 28 августа пострадало, в частности, представительство ЕС в Украине.