Новое правительство Британии хочет двигаться к более тесным связям с ЕС

Правительство Энди Бернема изучает, как Великобритания может "пойти дальше" в стремлении к более тесным отношениям с ЕС.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В настоящее время министры активно готовятся к саммиту Великобритании и ЕС, который должен был состояться на прошлой неделе, но был отложен из-за смены премьер-министра.

Министр по делам отношений с Европой Хамиш Фалконер отвечает за подготовку к саммиту, когда тот состоится.

На вопрос, будет ли его подход отличаться от подхода правительства Кира Стармера, он ответил Sky News: "Предыдущий премьер-министр проделал действительно важную работу по налаживанию отношений, и я хочу закрепить некоторые из этих достижений.

"Но нам также нужно посмотреть, как мы можем двигаться дальше. С тех пор, как мы начали эти переговоры, мир изменился довольно резко. Мы уже добились перезагрузки [в отношениях с ЕС]. Нам необходимо закрепить часть достигнутого прогресса", – отметил он.

На вопрос, что это означает на практике, Фалконер отвечает: "Под консолидацией подразумеваются те сферы, где, по нашему мнению, мы можем заключить дополнительные соглашения, чтобы облегчить жизнь, в частности, британским предприятиям".

"Итак, речь идет о таких вопросах, как реализация продуктов питания на рынке ЕС, взаимодействие наших электроэнергетических систем с Европейским союзом, а также, например, наше взаимодействие с их так называемым механизмом пограничной корректировки выбросов углерода. Нам нужно заключить эти соглашения. И сделать это так, чтобы это устраивало и Великобританию, и ЕС", – резюмировал британский министр.

Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

После того как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.