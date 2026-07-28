Премьер Литвы обещает, что страна останется "в клубе 5%" по расходам на оборону

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что оборонный бюджет страны на 2027 год составит не менее 5% ВВП.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Комментируя вопрос оборонного финансирования Литвы на следующий год, Синкявичюс заверил, что этот бюджет составит не менее 5% ВВП, хотя соответствующего обсуждения внутри коалиции еще не происходило и конкретные детали пока не определены.

"Мы – страна восточного фланга, поэтому очевидно, что мы вкладываем и будем продолжать вкладывать значительные средства", – отметил он.

В этом году оборонные расходы Литвы достигли рекордных 5,38% ВВП.

Напомним, в июне-июле в Литве произошла смена правительства после переформатирования коалиции, из которой исключили ультраправую партию "Заря Немана". Сейм Литвы утвердил программу нового правительства в середине июля.

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