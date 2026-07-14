Сейм Литвы утвердил программу нового правительства

Сейм Литвы во вторник, 14 июля, проголосовал за программу нового правительства под руководством лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

72 из 141 члена Сейма поддержали новую программу правительства. 29 законодателей проголосовали против, а четверо воздержались. Остальные парламентарии отсутствовали на заседании.

Программа правительства Синкявичюса содержит обязательство удерживать оборонные расходы на уровне выше 5% ВВП и добиваться продолжения присутствия американских войск в Литве как ключевого фактора сдерживания России.

Новый кабинет министров также обещает продолжать оказывать поддержку Украине.

"Было бы ошибкой считать, что российская военная угроза уменьшается из-за больших потерь, которые она сейчас несет", – заявил премьер.

Кроме того, новое правительство стремится нормализовать дипломатические отношения с Китаем.

По сравнению с программой предшественницы Синкявичюса, Инги Ругинене, в программном документе нет упоминания об изоляции Беларуси.

В экономической и социальной сфере правительство обещает "сдерживать рост цен" путем более быстрого увеличения доходов населения. Оно планирует обеспечить бесплатное питание для детей начальной школы во всех школах, расширить спектр услуг неформального образования и поддержать семьи, приобретающие свое первое жилье.

Официальное утверждение программы Сеймом открывает путь к началу работы нового правительства.

Недавно Сейм Литвы поддержал назначение лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром.

Напомним, в начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы", что привело к отставке правительства Инги Ругинене.

Подробнее об этом читайте в статье: Поддержка Украины и молчание по поводу Беларуси: изменит ли новый премьер внешнюю политику Литвы.