Как ЕС ужесточает миграционную политику и затронет ли она украинцев

По данным Евростата, в 2025 году из почти 492 тысяч приказов о выезде реально были выполнены лишь около 135 тысяч – то есть примерно 27%.

Это подрывает доверие ко всей политике Евросоюза.

В обществе создается впечатление, что правила существуют только на бумаге. А это, в свою очередь, усиливает радикальные силы, которые предлагают не реформу, а демонтаж гуманитарных обязательств.

Именно поэтому нынешние изменения, с одной стороны, призваны сохранить право на убежище для тех, кто действительно нуждается в международной защите, а с другой – делают систему более жесткой для лиц, не имеющих права оставаться.

О столпах новой миграционной политики ЕС и о том, что это будет означать для украинцев, читайте в статье директора по научно-исследовательской работе ОО "Международный дипломатический альянс" Тараса Мышляева "Более жесткий" Шенген: как ЕС меняет правила для мигрантов-нелегалов и что это будет означать. Далее – краткое изложение статьи.

ЕС постепенно перестраивает саму архитектуру управления миграцией: от пересечения границы и подачи заявления о предоставлении убежища до окончательного решения, контроля статуса и возвращения тех, кто не имеет права оставаться.

Первым элементом новой архитектуры миграционной политики ЕС стал Пакт о миграции и убежище, вступивший в силу в июне 2024 года.

Его главной задачей является упорядочение въезда в ЕС: люди, пересекающие его внешнюю границу или подающие заявление о предоставлении убежища, проходят единую процедуру скрининга. Она включает установление личности, проверку на предмет безопасности, оценку состояния здоровья, определение уязвимости и фиксацию базовых данных.

Вторым элементом являются ускоренные пограничные процедуры. Смысл ускоренной процедуры заключается не в автоматическом отказе, а в том, чтобы часть дел рассматривать быстрее и ближе к внешней границе ЕС.

Третий элемент – обновленная система Eurodac – централизованная биометрическая база данных ЕС. Это должно сделать миграционный статус человека более видимым в общей цифровой системе ЕС.

Четвертый элемент – механизм солидарности. Государства, сталкивающиеся с наибольшей миграционной нагрузкой, не должны оставаться один на один с ответственностью за прием, регистрацию и рассмотрение заявлений.

Но что делать с теми, кто после прохождения всех процедур въезда не получил права остаться в Евросоюзе?

Здесь ключевую роль играет новый Регламент о возвращении граждан третьих стран, незаконно пребывающих в ЕС.

Формально документ ещё должен пройти заключительные юридические процедуры, но его логика уже понятна.

ЕС хочет ускорить процесс возвращения.

А также сделать его более унифицированным и менее зависимым от слабых мест национальных систем.

Европейский совет по делам беженцев и изгнанников (ECRE) назвал Регламент о возвращении одним из самых репрессивных миграционных инструментов в истории ЕС.

Остаётся важный вопрос: какое практическое влияние окажет новая политика на граждан соседних с ЕС государств?

Пока для украинцев действует временная защита или иной легальный режим, они находятся вне сферы применения процедуры возвращения.

Однако после прекращения или изменения статуса временной защиты часть людей должна будет перейти на иные правовые основания – такие как работа, обучение, семейные обстоятельства, предпринимательская деятельность, долгосрочное резидентство или возвращение на родину. Те, кто не осуществит такой переход, рискуют оказаться в общей категории граждан третьих стран без права пребывания.

Вступление в силу нового регламента будет происходить поэтапно.

Полноценное внедрение новой системы возвращения растянется как минимум до середины 2027 года.

Подробнее – в материале Тараса Мышляева "Более жесткий" Шенген: как ЕС меняет правила для мигрантов-нелегалов и что это будет означать.