Туск напомнил оппозиции, что военная помощь Украине – в интересах Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне скандала с якобы тайной передачей его правительством ракет системы Patriot Украине напомнил, что военная помощь Киеву является консенсусной политикой Варшавы.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Быдгоще, сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Глава правительства прокомментировал вопрос о возможных поставках Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, которые его правительство якобы осуществило втайне от Сейма. Хотя Туск не подтвердил и не опроверг эту информацию, он подчеркнул, что военная помощь Киеву остается в интересах Польши.

"Я вновь обращаюсь ко всем, начиная с президента и всех политиков: не играйте с огнем. Помощь Польши Украине в войне с Россией была предметом нашего политического и национального консенсуса", – подчеркнул премьер-министр.

Туск пояснил, что независимо от исторических конфликтов и политической напряжённости Польша не может отказаться от помощи Украине в отражении российской агрессии. В этом контексте он напомнил, что предыдущее правительство партии "Право и справедливость" осуществляло масштабные поставки вооружения Киеву.

"Мы можем обсуждать историю, взаимные отношения и рассматривать, в какой степени мы должны помогать иммигрантам и беженцам здесь, в Польше, но мы ни в коем случае не можем поставить под угрозу наше сотрудничество с Украиной в её защите от российского нападения. Так было, когда наши предшественники решили в масштабном порядке передать Украине польское оружие в первые дни и месяцы войны. Никто не критиковал это, хотя операция была очень масштабной и сопряжена с определенными рисками", – сказал Туск.

По его словам, вопрос поддержки Украины не может быть темой внутриполитических дискуссий в Польше.

"Это не только вопрос солидарности и порядочности. Это, проще говоря, вопрос нашей безопасности. Каждая ракета, запущенная в Украине, которая точно уничтожает снаряды, ракеты, дроны и самолеты агрессора, – это большая безопасность Польши. Мы не можем обсуждать это в контексте какой-то бессмысленной политической борьбы здесь, в стране", – подчеркнул глава польского правительства.

"Я обращаюсь ко всем, кто хочет остановить помощь Украине: вы же не встали на сторону России, не так ли?" – спросил Туск, призвав опомниться тех, кто использует эту дискуссию для "дешевой популярности".

Напомним, вице-спикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил в субботу, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

В ответ на это министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине, оказанную после начала полномасштабного вторжения России.