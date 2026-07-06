Британия объявила дополнительные санкции против россиян за отравление Навального

Соединённое Королевство объявило о введении санкций против ещё ряда лиц, причастных к разработке нервно-паралитического вещества "Новичок" и эпибатидина в связи с убийством Алексея Навального и британки Дон Стерджесс, которая случайно погибла от контакта с "Новичком" в результате покушения российских спецслужб на Скрипалей в Солсбери.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Великобритании, пишет "Европейская правда".

Великобритания объявила о санкциях против лиц, причастных к разработке "Новичка" и эпибатидина – в связи с обстоятельствами гибели в заключении критика Кремля Алексея Навального и смертью британки Дон Стерджесс как побочной жертвы во время покушения российских спецслужб на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

Под санкции попали семь человек и два научно-исследовательских учреждения.

В частности, это научно-исследовательский институт "Сигнал" и Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины.

Физические лица, в отношении которых были введены санкции, – руководитель "Сигнала" Артур Жиров, его заместитель Андрей Антохин, главный научный сотрудник "Сигнала" Александр Махлай, руководитель 4-го отдела научных исследований Иван Кравцов и 1-го научно-исследовательского центра при "Сигнале" Виктор Тараненко.

Также в список вошли руководитель Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Сергей Чепур и директор Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий Владимир Кондратьев. Последний из упомянутых институтов попал под санкции еще в 2020 году.

Отмечается, что Кондратьев является соавтором документа об испытаниях эпибатидина, а Антохин и Тараненко исследовали свойства "Новичка".

"Это последний из шагов Великобритании, направленных на разоблачение и сдерживание незаконной деятельности России в сфере химического оружия… Только российские власти располагали средствами, мотивами и возможностью применить этот смертоносный токсин (эпибатидин) против Навального, и Великобритания считает их ответственными за его смерть… Мы продолжим говорить о нарушении Россией Конвенции о химическом оружии, привлекать виновных к ответственности и работать с союзниками для сдерживания дальнейшего применения этого опасного оружия", – отмечается в коммюнике.

ЕС в начале июля ввел свои санкции против шестерых россиян, причастных к отравлению Навального.

Напомним, 14 февраля Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция выступили с совместным заявлением о том, что результаты лабораторных исследований дают основания утверждать, что Навальный умер в тюрьме в результате отравления, за которым с очень высокой вероятностью стоят российские власти.

Они сообщили, что передают свои выводы в Организацию по запрещению химического оружия.