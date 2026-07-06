В Польше заявляют, что ротация американских войск в стране завершится в ближайшие недели

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ротация американских войск в Польше должна завершиться в ближайшие недели.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш сообщил, что общался с заместителем посла США в Польше и военным атташе и получил от них информацию о том, что приостановленная ротация американских военных будет продолжена.

"Ротация (американских военных), которая была приостановлена несколько недель назад, возобновляется – она будет продолжаться", – заявил он.

Косиняк-Камыш назвал это "позитивным сигналом".

Ранее министр объявил о "следующем этапе" переговоров с США по поводу американской базы.

Обычно в Польше размещено около 10 тысяч американских военнослужащих, большинство из которых находится там на ротационной основе.

Напомним, 15 мая высокопоставленные американские военные подтвердили, что Соединённые Штаты отменили запланированную отправку 4 тысяч военнослужащих в Польшу.

Впрочем, спустя некоторое время после того, как об этом стало известно, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, упомянув о своих дружеских отношениях с президентом Каролем Навроцким.