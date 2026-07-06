В Польше заявляют, что ротация американских войск в стране завершится в ближайшие недели
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ротация американских войск в Польше должна завершиться в ближайшие недели.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Косиняк-Камыш сообщил, что общался с заместителем посла США в Польше и военным атташе и получил от них информацию о том, что приостановленная ротация американских военных будет продолжена.
"Ротация (американских военных), которая была приостановлена несколько недель назад, возобновляется – она будет продолжаться", – заявил он.
Косиняк-Камыш назвал это "позитивным сигналом".
Ранее министр объявил о "следующем этапе" переговоров с США по поводу американской базы.
Обычно в Польше размещено около 10 тысяч американских военнослужащих, большинство из которых находится там на ротационной основе.
Напомним, 15 мая высокопоставленные американские военные подтвердили, что Соединённые Штаты отменили запланированную отправку 4 тысяч военнослужащих в Польшу.
Впрочем, спустя некоторое время после того, как об этом стало известно, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, упомянув о своих дружеских отношениях с президентом Каролем Навроцким.