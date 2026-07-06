"Нужно ограничительное предписание": Трамп в очередной раз высмеял Мелони

Президент США Дональд Трамп перед саммитом НАТО в Анкаре высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони в соцсетях.

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Президент США опубликовал фото с саммита "Группы семи", который состоялся в прошлом месяце во Франции, на котором итальянская премьер-министр смотрит на Трампа. На фотографии есть надпись "Restraining order needed", что в переводе означает "Нужен ограничительный приказ".

Фото з публикации Трампа

Ограничительный приказ – это мера пресечения, применяемая против преследователей, согласно которой судебный приказ обязывает нарушителя держаться на расстоянии от лица, подвергающегося его необоснованному вниманию.

Саркастический намек Трампа на образ Мелони на фотографии очевиден, учитывая его предыдущие высказывания о чиновнице.

По данным газеты Corriere della Sera, итальянское правительство на этот раз не намерено реагировать "на эту провокацию". Как отмечают источники, в течение ночи премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни вели переговоры, чтобы согласовать стратегию, основанную на игнорировании того, что считается личным необоснованным нападением со стороны американского президента.

"Трамп – отвратительный хулиган. Полная солидарность с премьер-министром", – написал лидер партии Azione Карло Календа в поддержку Мелони.

Напомним, в прошлом месяце итальянская премьер-министр возмутилась заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что она якобы умоляла хозяина Белого дома о совместном фото на саммите "Группы семи". Мелони заявила, что заявления Трампа полностью выдуманы.

В интервью итальянскому телеканалу Трамп, в частности, сказал следующее: "Она (Мелони) умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не стал этого делать, но мне было её жалко".

20 июня Трамп пошел на эскалацию спора с Мелони, заявив, что дружбой с ним итальянская лидер якобы хочет поднять себе рейтинг.

На это премьер-министр Италии резко ответила Трампу, что её популярность его не касается, и посоветовала американскому президенту следить за своими рейтингами.