Президент Литвы утвердил новое правительство в полном составе

Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав нового правительства, предложенный Миндаугасом Синкявичюсом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметили в администрации литовского президента, соответствующий указ Науседа подписал в понедельник, 6 июля.

"В понедельник Гитанас Науседа, руководствуясь Конституцией и принимая во внимание представление премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса, подписал указ, которым утвердил состав XXI правительства", – говорится в сообщении администрации президента.

Теперь Синкявичюс должен представить литовскому Сейму программу своего правительства, после чего депутаты проголосуют за утверждение министров в должностях.

Недавно Сейм Литвы поддержал назначение лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром страны.

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