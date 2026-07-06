Запрет на въезд в ЕС для российских комбатантов может быть исключен из 21-го пакета санкций против РФ

Предложенный Еврокомиссией в проекте нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России полный запрет на въезд в ЕС для лиц, воевавших против Украины на стороне России, может быть заменен на символические рекомендации из-за сопротивления Франции и Италии.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности сообщили несколько чиновников и дипломатов ЕС в Брюсселе.

Полный запрет на поездки в ЕС для российских комбатантов в 21-м пакете санкций – из-за давления Италии и Франции – может быть заменен на более нейтральные рекомендации для государств-членов относительно выдачи виз.

"В окончательной редакции 21-го пакета санкций формулировки о запрете на въезд в ЕС российских комбатантов будут значительно смягчены – неизвестно, сколько существенного в них останется", – сообщил один из европейских чиновников.

Осведомленный дипломатический собеседник "ЕвроПравды" подчеркнул, что проблемы с запретом на въезд в ЕС российских комбатантов связаны с тем, что некоторые государства-члены четко выступили против того, чтобы вопрос выдачи шенгенских виз регулировался в рамках пакета санкций.

"ЕвроПравде" стало известно, что наиболее активными противниками этого выступили Франция и Италия, защищая туристические потоки из России в свои страны, которые и так сократились из-за войны.

Упоминание о комбатантах останется в пакете, но оно будет более гибким – в виде рекомендаций вместо жесткого правила.

"Думаю, абзац о российских комбатантах останется в пакете санкций, он не будет удален полностью. Но он станет скорее символическим, чем механизмом прямого действия", – добавил еще один дипломат.

Напомним, 21-й пакет санкций ЕС против России в настоящее время обсуждается Советом ЕС и находится на стадии подготовки к утверждению.

Следующее обсуждение состоится в среду, 8 июля, на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper).

Принять санкции ирландское председательство хотело бы в понедельник, 14 июля, на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

21-й пакет санкций ЕС против России необходимо утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

Напомним, в начале июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

В него, в частности, предлагалось включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, воевавших против Украины.

Болгария не поддержала 21-й пакет санкций ЕС против России из-за патриарха Кирилла. Позже к ней с аналогичными аргументами присоединилась Италия.