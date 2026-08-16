Швейцария выделит около 730 тысяч долларов на сохранение Лавры

Швейцария выделит около 730 тысяч долларов на сохранение и восстановление Киево-Печерской Лавры, Успенский собор которой два месяца назад пострадал от попадания во время одного из российских обстрелов.

Об этом заявил делегат Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины Жак Жербе, пишет "Европейская правда".

Жербе напомнил, что на днях отмечали 975-летие Киево-Печерской Лавры, и объявил, что Швейцария через ЮНЕСКО выделяет 600 тысяч франков (примерно 730 тысяч долларов) на защиту и восстановление святыни.

Он присутствовал на торжествах, посвященных этому событию, и отметил, что имел содержательный разговор с министром культуры Татьяной Бережной и генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Швейцарию за это решение.

"В то время как Россия пытается уничтожить культурное наследие Украины и стереть нашу идентичность, наши партнеры поддерживают наши усилия по его защите и сохранению для будущих поколений. Благодарен Швейцарии за это конкретное проявление солидарности", – написал Сибига.

I welcome Switzerland’s decision to contribute around $730,000 to the preservation of the Kyiv-Pechersk Lavra, a UNESCO World Heritage Site and one of Ukraine’s most important spiritual and cultural landmarks.



This support carries particular significance today. Just two months… https://t.co/AIzchcumhD – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 16, 2026

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Швейцария поможет восстановить Киево-Печерскую Лавру после повреждений, нанесенных ударом РФ 15 июня.

Жербера назначили ответственным за координацию финансовой и другой швейцарской помощи Украине около 2 лет назад.