Президент Владимир Зеленский сообщил, что Швейцария поможет восстановить Киево-Печерскую лавру, поврежденную в результате российской атаки 15 июня.

Об этом глава государства сказал во вторник в аудиокомментарии журналистам, сообщает "Европейская правда".

Президент напомнил, что в понедельник встречался с президентом Швейцарии, куда он прибыл, прежде чем отправиться на саммит G7 во Франции.

"Мы обсудили восстановление (Киево-Печерской) лавры, и они вместе с нашими специалистами будут этим заниматься. Спасибо, Швейцария, за такую инициативу и поддержку", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский ранее сообщил, что обсудил со швейцарским президентом Ги Пармеленом дальнейшее давление на РФ для прекращения войны.

Также Зеленский заявил, что все страны в "Группе семи" не видят желания России заканчивать войну и считают, что заставить ее вести переговоры следует санкциями.

Кроме того, страны G7 помогут Украине пройти следующую зиму, если война с Россией продолжится.