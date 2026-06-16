Швейцария поможет восстановить Киево-Печерскую лавру
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Швейцария поможет восстановить Киево-Печерскую лавру, поврежденную в результате российской атаки 15 июня.
Об этом глава государства сказал во вторник в аудиокомментарии журналистам, сообщает "Европейская правда".
Президент напомнил, что в понедельник встречался с президентом Швейцарии, куда он прибыл, прежде чем отправиться на саммит G7 во Франции.
"Мы обсудили восстановление (Киево-Печерской) лавры, и они вместе с нашими специалистами будут этим заниматься. Спасибо, Швейцария, за такую инициативу и поддержку", – сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский ранее сообщил, что обсудил со швейцарским президентом Ги Пармеленом дальнейшее давление на РФ для прекращения войны.
Также Зеленский заявил, что все страны в "Группе семи" не видят желания России заканчивать войну и считают, что заставить ее вести переговоры следует санкциями.
Кроме того, страны G7 помогут Украине пройти следующую зиму, если война с Россией продолжится.