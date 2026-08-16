Швейцарія надасть близько 730 тисяч доларів на збереження Лаври

Швейцарія надасть близько 730 тисяч доларів на збереження та відновлення Києво-Печерської Лаври, Успенський собор якої два місяці тому постраждав від влучання під час одного з російських обстрілів.

Про це заявив делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе, пише "Європейська правда".

Жербе нагадав, що днями відзначали 975-річчя Києво-Печерської Лаври та оголосив, що Швейцарія через ЮНЕСКО надає 600 тисяч франків (приблизно 730 тисяч доларів) на захист та відновлення святині.

Посадовець був на урочистостях до події та зазначив, що мав хороші розмови з міністеркою культури Тетяною Бережною та гендиректором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга подякував Швейцарії за рішення.

"У той час як Росія намагається знищити культурну спадщину України і стерти нашу ідентичність, наші партнери підтримують наші зусилля для її захисту і збереження для наступних поколінь. Вдячний Швейцарії за це предметне висловлення солідарності", – написав Сибіга.

I welcome Switzerland’s decision to contribute around $730,000 to the preservation of the Kyiv-Pechersk Lavra, a UNESCO World Heritage Site and one of Ukraine’s most important spiritual and cultural landmarks.



This support carries particular significance today. Just two months… https://t.co/AIzchcumhD – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 16, 2026

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський оголосив, що Швейцарія допоможе відновити Києво-Печерську Лавру після пошкоджень, завданих ударом РФ 15 червня.

Жербера призначили відповідальним за координацію фінансової та іншої швейцарської допомоги Україні близько 2 років тому.