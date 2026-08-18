Председатель Комиссии по изобразительному искусству США Родни Мимс Кук-младший, курирующий спорный проект по расширению бального зала в Белом доме по инициативе американского президента Дональда Трампа, этим летом провел переговоры с представителями Кремля в России в рамках "секретной дипломатической миссии".

Об этом Financial Times сообщили осведомлённые собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, Кук-младший якобы получил дипломатический паспорт и "исчерпывающие инструкции" перед тем, как в июне принять участие в экономическом форуме главы Кремля Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Как утверждается, там американский чиновник встретился с представителями Кремля и получил сопровождение дипломатической охраны. Также, как отмечается, Кук-младший представил свою поездку как "культурный визит", во время которого он показывал фотографии своей "дачи" в Атланте.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в июне, что ему "ничего не известно" о делегации в Санкт-Петербург. Однако, по словам двух источников, Соединенные Штаты надеялись, что необычные посланники, такие как Кук-младший, смогут "помочь выйти из дипломатического тупика в отношении войны России в Украине".

По словам одного из собеседников, одним из тех, с кем встретился Кук-младший, был Антон Кобяков – старший помощник Путина.

Как отмечается, в день открытия форума Кук стал свидетелем удара украинского дрона по российскому нефтеперерабатывающему заводу на Неве, в результате чего над городом поднялись огромные столбы черного дыма.

"Слишком близко, чтобы чувствовать себя спокойно", – сказал он в комментарии изданию.

Впрочем, он отказался комментировать свои встречи с российскими чиновниками, а также то, просил ли его Трамп продолжать эти контакты и вернется ли он туда в ближайшее время.

"Есть много запросов. Мы сейчас над этим работаем", – сказал он.

Как отмечается, во время своей презентации на форуме Кук передал Путину "искренние приветствия от вашего друга, президента Трампа".

Недавно сообщалось, что Украина прекратила интенсивную кампанию ударов беспилотников по нефтяным танкерам, использующим важный черноморский порт в Новороссийске, по просьбе, высказанной в конце прошлого месяца вице-президентом США Джей Ди Венсом.

О том, что Украина согласилась не наносить удары по некоторым нероссийским нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры Черного моря, сообщало также агентство Bloomberg.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп в начале июля во время публичной части встречи с президентом Владимиром Зеленским отметил, что украинские удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к окончанию войны.