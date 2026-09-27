Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию

Европейская комиссия призвала столицы стран-членов ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию с целью сдерживания цен на фоне глобального энергетического кризиса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Соответствующий призыв содержится в письме, которое написал комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен государствам ЕС от 25 сентября.

"В контексте ограниченного мирового предложения и высокой волатильности цен сокращение спроса может стать эффективным инструментом сдерживания цен", – отметил еврокомиссар.

В письме Йоргенсен призвал ответственных министров стран ЕС принять меры по сокращению спроса на газ и электроэнергию "настолько долго, насколько это будет необходимо".

Он утверждает, что, хотя ситуация сложная, "на данный момент нет непосредственных рисков для безопасности поставок".

Объем запасов газа в Европе в настоящее время находится на исторически низком уровне, поскольку война в Иране нарушает глобальные поставки газа.

В настоящее время уровень заполнения хранилищ составляет 68% от их вместимости, что значительно ниже показателя в 71%, зафиксированного за аналогичный период 2021 года – непосредственно перед началом исторического энергетического кризиса, вызванного пандемией Covid-19 и началом полномасштабной войны в Украине.

У ЕС есть базовая цель – заполнить газохранилища до 90% к началу ноября, но в марте была предоставлена определенная гибкость в этом вопросе, что позволяет странам в этом году стремиться к 80%, чтобы избежать панических закупок и снизить расходы.

Меры, принятые странами ЕС для регулирования цен, должны быть "целенаправленными" и "временными", говорится в письме Йоргенсена, чтобы избежать скачка спроса.

Как сообщалось, Германия вступает в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа.

В августе в Нидерландах предупредили о возможной нехватке газа в случае суровой зимы.