После отклонения предложения Ирана Трамп заявил, что ожидает продолжения переговоров

Через день после того, как президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о прекращении войны, он заявил, что ожидает продолжения переговоров американских переговорщиков с этой страной.

Об этом Трамп сказал в воскресенье в телефонном интервью изданию Axios, пишет "Европейская правда".

Катар и другие региональные посредники пытаются возобновить переговоры между США и Ираном, но позиции обеих сторон по ключевым вопросам остаются очень далекими.

"Я ожидаю продолжения переговоров с Ираном. Они хотят заключить соглашение, но это не то соглашение, которое я хочу заключить. Это то, на что мы, возможно, согласились бы год назад. Они переоценили свои возможности", – сказал Трамп.

Между тем, по словам Трампа, американские военные содействуют транспортировке значительных объемов нефти через Ормузский пролив.

В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил телеканалу NBC, что, несмотря на отклонение Трампом иранского предложения, Иран по-прежнему стремится к дипломатическому решению.

Два региональных источника подтвердили комментарий Трампа о продолжении переговоров на следующей неделе. Они заявили, что ожидают очередного раунда косвенного диалога между США и Ираном уже в понедельник. Однако пока неясно, удастся ли преодолеть разногласия.

Напомним, Иран предложил открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры по ядерной программе через неделю, если США снимут морскую блокаду, отменят санкции на продажу нефти и восстановят режим прекращения огня во всем регионе.

Как сообщил Axios один из источников, в ходе переговоров во вторник американские переговорщики четко дали понять иранской стороне, что Иран не контролирует пролив и поэтому не может выдвигать требования в отношении него.