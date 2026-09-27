Глава МИД Германии объяснил, почему встретился с Лавровым

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пояснил, что провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы заявить ему о недопустимости эскалации и чтобы переговоры с РФ не оставались только в ведении США.

Об этом Вадефуль рассказал в интервью ZDF, сообщает "Европейская правда".

По словам немецкого министра, это был напряженный разговор, в ходе которого не удалось прийти к согласию по существенным вопросам.

"Для меня было важно четко дать понять, что Германия не приемлет такие вещи, как атака дронов в Лейпциге. Что это эскалация, которая неприемлема. И я четко предупредил Россию, чтобы она не продолжала так поступать. Мы можем защищаться, мы можем давать отпор, и мы это сделаем", – сказал Вадефуль.

"Я предложил ему деэскалацию, в частности с учетом ситуации в Украине. Но это пока не нашло отклика", – добавил он.

Министр также объяснил, почему, в отличие от предыдущего правительства Германии, это правительство решило пойти на прямые переговоры с РФ.

"С одной стороны, многие коллеги просили меня быть открытым к переговорам. Они советовали, что в какой-то момент нам снова придется напрямую общаться друг с другом. И я также не хочу, чтобы мы, европейцы, оставили американцам полный обмен мнениями с Россией. Вот почему я высказался", – пояснил Вадефуль.

Он добавил, что не вел переговоров по Украине, поскольку это должны делать сами украинцы.

"Я также четко сказал России, что мы стоим на стороне Украины, что Украина имеет полную поддержку и что экономическое давление на Россию будет продолжаться. Я еще раз повторил это Лаврову и призвал его наконец быть готовым к переговорам", – заявил Вадефуль.

Встреча глав МИД Германии и РФ в Нью-Йорке стала первой с 2022 года. С тех пор представители правительств Германии и России, хотя и участвовали в различных международных встречах, однако прямых переговоров на уровне министров иностранных дел не проводилось.

Сообщалось, что 23 сентября государственный секретарь США Марко Рубио встретился с Лавровым в Нью-Йорке.