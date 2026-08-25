Какие возможности для украинских общин открывает Комитет регионов ЕС

Сильные регионы – сильная Европа. Именно этот известный принцип отражает суть Комитета регионов Европейского Союза – консультативного органа, роль которого заключается в том, чтобы позиция местного самоуправления влияла на принятие решений ключевыми институтами ЕС.

О возможностях Комитета регионов, которыми уже могут воспользоваться украинцы, читайте в колонке эксперта по институциональному развитию и европейской интеграции общин Саодат Усмоновой Нет в Брюсселе – нет вообще: почему работа в Комитете регионов ЕС важна для украинских общин. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки отмечает, что Комитет предлагает украинским городам, регионам и их ассоциациям пространство для организации работы их представительств.

По её словам, для получения доступа необходимо лишь написать письмо президенту Комитета регионов с просьбой предоставить помещение и указать контакты представителя общины.

Итак, Комитет регионов – это консультативный орган, который является каналом влияния.

Конечно, само присутствие в любой структуре не дает результата автоматически. Все зависит от того, кто и как этой возможностью пользуется и кому что есть что показать.

Эксперт выяснила, что в Брюсселе зарегистрировано очень мало украинских представительств. "Живые" контакты с указанием имен оказались у представителей тех городов, которые больше всего привлекают международную помощь и в которых открываются офисы международных организаций.

"Такие офисы в основном финансируются не из бюджета общины, а за счет грантовых программ или бизнеса, который согласился вложить средства в присутствие своего города (и, возможно, себя) в Европе. Это также показатель умения городского головы налаживать партнерские отношения с бизнесом в интересах общины. Ведь привлечение инвесторов – это тоже одна из задач представительств", – пишет эксперт по институциональному развитию и европейской интеграции общин.

Она отмечает, что за пятнадцать лет работы с общинами я видела три способа, которыми главы общин работают с внешними возможностями.

Осторожный тип. Работает по инструкции и ждет решения сверху. Внешний канал для него – прежде всего риск.

Прагматичный. Рассчитывает выгоду. Поедет туда, где виден результат (конкретная программа, конкретный партнер, конкретные средства). Консультативная площадка без прямого финансирования кажется ему пустой тратой времени.

Собственный проект. А вот эти руководители ведут развитие общины, поиск партнерств и инвесторов как собственное дело. Используют любой канал, до которого дотянутся, потому что верят в перспективу такой работы. Видят, что налаживать связи, изучать работу механизмов принятия решений сегодня перспективно, даже если это не является обязанностью.

Такой глава знает имена в европейских сетях, участвует в мероприятиях.

Главе с "собственным проектом" он даст то, чего тому не хватает больше всего: институциональную форму для связей, которые пока держатся на его имени.

"Мероприятий много, физически на всех не побываешь – бросить работу в общине нельзя.

Поэтому постоянное представительство дает то, чего не даст ни одна поездка: горизонтальные связи с людьми, которые готовят решения, а не только с теми, кто их подписывает. Понимание процедур, сроков и того, на каком этапе позицию еще можно изменить", – объясняет Саодат Усмонова.

По её словам, это, опять же, вопрос команды. На евроинтеграционное направление главы чаще всего назначают соответствующих специалистов в качестве советников.

Между тем в Украине также постепенно разрабатывают основу для межгородского международного сотрудничества общин.

"Общины, которые хотят попасть в поле зрения, должны заявить о себе до того, как их начнут куда-то включать или "подталкивать" сверху. Потому что речь идет не об участии в консультативном органе, а о понимании и доступе к процессам. И это будет иметь значение независимо от того, есть ли органы, более влиятельные, чем Комитет регионов, или нет", – резюмирует эксперт.

Подробнее – в колонке Саодат Усмоновой Нет в Брюсселе – нет вообще: почему работа в Комитете регионов ЕС важна для украинских общин.