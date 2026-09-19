В Швейцарии утвердили новую стратегию политики безопасности

Швейцарское правительство приняло "Стратегию политики безопасности 2026 года", которая включает уже реализованные меры по укреплению обороны страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Переориентированная стратегия основана на подходе "комплексной безопасности", учитывающем как гражданские, так и военные ресурсы. В проекте документа, обнародованном в начале консультационного процесса в декабре 2025 года, Федеральный совет уже определил три ключевых приоритета.

Во-первых, устойчивость должна быть укреплена путем уменьшения уязвимостей и критических зависимостей в государстве, экономике и обществе.

Во-вторых, необходимо улучшить оборону и защиту. Это призвано более эффективно защищать население, институты и критическую инфраструктуру от угроз.

В-третьих, необходимо усилить оборонные возможности, чтобы Швейцария могла противостоять вооруженному нападению. Это также включает сотрудничество с государствами-партнерами.

Эти три стратегических приоритета реализуются посредством десяти целей и 46 конкретных мер. Приоритет отдаётся противодействию гибридным угрозам, защите от удалённых атак и борьбе с организованной преступностью в сфере внутренней безопасности.

Новая стратегия безопасности получила широкую поддержку со стороны всех политических партий. Однако они призвали к чёткому определению приоритетности мер и созданию руководящего комитета.

Еще в декабре 2025 года парламент также призвал к "немедленным действиям", в частности против атак дронов. Это произошло после нескольких случаев нарушения воздушного пространства других стран. Летом министр обороны Мартин Пфистер объявил о своем намерении создать батальон дронов к 2028 году.

С учётом отзывов, полученных в ходе консультационного процесса, реализация этих мер теперь станет более конкретной и обязательной.

Поэтому соответствующим министерствам было поручено принять эти меры ещё в самом начале консультационного процесса. Это было связано с международной ситуацией в области безопасности, которую правительство кантона оценивает как характеризующуюся растущей нестабильностью.

Координацию работы осуществляет Государственный секретариат по вопросам политики безопасности при Федеральном департаменте обороны.

Также был создан руководящий комитет, создание которого инициировали различные стороны и в состав которого входят представители Конфедерации и кантонов.

Отчет о ходе реализации будет представлен правительству до конца 2028 года.

В Швейцарии два опроса показали, что избиратели, вероятно, отклонят вынесенные на референдум предложения относительно более жесткого определения нейтралитета, которое сделало бы невозможным введение страной экономических санкций или сотрудничество с НАТО.

Оба опроса показали рост сопротивления этому предложению, которое швейцарское правительство отклонило, но которое будет вынесено на референдум 27 сентября.